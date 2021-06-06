Раньери прокомментировал назначение Моуринью в "Рому"

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Раньери прокомментировал назначение Моуринью в "Рому"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал назначение на этот пост Жозе Моуринью.

– Между вами по-прежнему разлад?

– Нет, мы приятели. Помните, когда меня уволили из "Лестера", он пришел на пресс-конференцию в футболке с моими инициалами? Это был особенный поступок.

– А сам Жозе остается Особенным?

– Разумеется, разве могут быть сомнения?

– В последнее время у него, кажется, были сложности...

– Давайте начистоту, он волшебник.

– Значит, "Рома" хорошо сработала.

– Владельцы провернули отличную сделку. Они за несколько часов договорились с одним из лучших тренеров мира – и никто об этом даже не знал. Теперь Рим снова будет в центре футбольных дискуссий, и я убежден, что у Моу все получился. Он виртуоз тактики и знает, как делать свою работу. А еще он настоящий лидер, – сказал Раньери.

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