Раньери прокомментировал несостоявшийся трансфер Моуры в "Нант"

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Раньери прокомментировал несостоявшийся трансфер Моуры в "Нант"Главный тренер "Нанта"  Клаудио Раньери заявил, что его клуб планировал подписать хавбека ПСЖ Лукаса Моуру

"Моура игрок высокого класса. С нами он мог бы играть постоянно в чемпионате, который ему хорошо знаком, а не быть игроком замены в "ПСЖ" или оказаться в чужом для себя турнире. Ведь до чемпионата мира осталось полгода. Но Моура сделал другой выбор. Очень жаль", - сказал он.

Читайте: "Метц", "Сошо" и "Нант" вышли в 1/16 финала Кубка Франции | http://soccernews.ru

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