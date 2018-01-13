Раньери прокомментировал несостоявшийся трансфер Моуры в "Нант"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери заявил, что его клуб планировал подписать хавбека ПСЖ Лукаса Моуру.

"Моура игрок высокого класса. С нами он мог бы играть постоянно в чемпионате, который ему хорошо знаком, а не быть игроком замены в "ПСЖ" или оказаться в чужом для себя турнире. Ведь до чемпионата мира осталось полгода. Но Моура сделал другой выбор. Очень жаль", - сказал он.

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