Раньери прокомментировал слухи о своем возвращении в АПЛ



Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери объяснил, почему он пропустил празднование 75-летия клуба.

"Когда я приехал, то на парковке было слишком много автомобилей. После этого я поехал в аэропорт и отправился в Лондон, так как в моей квартире протек потолок.

Что касается слухов о моем возвращении в АПЛ, то я тренер "Нанта". В следующем году я снова буду здесь", – приводит слова Раньери Le Figaro.

Напомним, что ранее Раньери тренировал "Лестер" и приводил клуб к титулу чемпиона Англии.

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