Раньери прокомментировал слухи о своем возвращении в АПЛ

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Раньери прокомментировал слухи о своем возвращении в АПЛ
Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери объяснил, почему он пропустил празднование 75-летия клуба. 

"Когда я приехал, то на парковке было слишком много автомобилей. После этого я поехал в аэропорт и отправился в Лондон, так как в моей квартире протек потолок. 

Что касается слухов о моем возвращении в АПЛ, то я тренер "Нанта". В следующем году я снова буду здесь", – приводит слова Раньери Le Figaro.

Напомним, что ранее Раньери тренировал "Лестер" и приводил клуб к титулу чемпиона Англии.

Не пропустите: "Нант" Раньери упустил победу над "Ренном". | http://soccernews.ru

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