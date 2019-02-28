Раньери прокомментировал свое увольнение из "Фулхэма"

Итальянский тренер Клаудио Раньери, который сегодня, 28 февраля, был уволен с поста главного тренера "Фулхэма", рассказал, что думает о решении руководства команды отправить его в отставку.

"Я очень огорчен последними результатами команды. Мы не смогли все время показывать такой же уровень, как в начале.

Я хотел бы сказать спасибо всем игрокам за поддержку, за все время, которое я был в клубе", - прокомментировал Раньери.

Напомним, 67-летнего специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов команды. На данный момент английский клуб возглавляет Скотт Паркер.

"Фулхэм" расположился на 19 строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 17 очков.

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