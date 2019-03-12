Раньери прокомментировал свою дебютную победу во главе "Ромы"
Новый наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал победу над "Эмполи" в матче 27-го тура Примеры, который стал для него дебютным у руля "волков".
"Это была сложная игра. У нас отсутствовало много футболистов. Нам не хватает ведущих игроков, которые придают команде индивидуальности. У меня есть несколько идей, как "Роме" пропускать меньше голов. Но я вам ничего не скажу, иначе это не сработает. Такая команда, как "Рома", не может пропускать так много. У нас хватает классных игроков, чтобы забивать, поэтому нам нужно сосредоточиться на сохранности своих ворот", - цитирует 67-летнего специалиста Sky Sport Italia.
Напомним, что Раньери возглавил "Рому" 8 марта. На этом посту он сменил уволенного Эусебио Ди Франческо.
По итогам 27 туров римляне занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 47 очков.
Не пропустите видеообзор матча "Рома" - "Эмполи". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10