Раньери прокомментировал свою дебютную победу во главе "Ромы"

Новый наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал победу над "Эмполи" в матче 27-го тура Примеры, который стал для него дебютным у руля "волков".

"Это была сложная игра. У нас отсутствовало много футболистов. Нам не хватает ведущих игроков, которые придают команде индивидуальности. У меня есть несколько идей, как "Роме" пропускать меньше голов. Но я вам ничего не скажу, иначе это не сработает. Такая команда, как "Рома", не может пропускать так много. У нас хватает классных игроков, чтобы забивать, поэтому нам нужно сосредоточиться на сохранности своих ворот", - цитирует 67-летнего специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, что Раньери возглавил "Рому" 8 марта. На этом посту он сменил уволенного Эусебио Ди Франческо.

По итогам 27 туров римляне занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 47 очков.

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