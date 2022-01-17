Раньери прокомментировал увольнение Бенитеса из "Эвертона"

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Раньери прокомментировал увольнение Бенитеса из "Эвертона"

Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен

Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери поделился мнением об увольнении испанского специалиста Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера "Эвертона".

"Это футбол. Может, в Англии вы к этому не привыкли, но в Италии тренеров меняют так, будто покупают мороженое. Вот и все", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что Бенитес был назначен тренером "Эвертона" летом 2021 года.

Сейчас, после 19 сыгранных матчей мерсисайдцы занимают 15 место, проиграв 9 раз в последних 13 встречах.

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