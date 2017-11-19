Раньери прокомментировал возможность стать тренером сборной Италии

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Раньери прокомментировал возможность стать тренером сборной Италии

Наставник "Нанта" Клаудио Раньери поделился мнением о возможности стать тренером сборной Италии.

"Буду ли я тренером сборной Италии? Надо подумать. Это ведь не только от меня зависит. У меня соглашение с "Нантом", а такие вопросы решаются с президентом. В СМИ звучали имена Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Карло Анчелотти. Прямо сейчас им необходимо внимательно всё обдумать. Кого бы ни назначили из этого списка, будет замечательно.

Думаю, что прямо сейчас тренер в сборной почти что вторичен, у нас треснул фундамент и надо что-то менять. У нас интересные молодые футболисты, так что нам надо вставать после падения. Италия не пропускала мундиаль в течение 60 лет" - приводит слова Раньери FourFourTwo.

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