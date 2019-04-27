Раньери рассказал, кого бы он хотел видеть тренером "Ромы"

Теги клаудио раньериромаантонио конте

Раньери рассказал, кого бы он хотел видеть тренером "Ромы"

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери поделился мнением о будущем наставнике команды.

"Как фанат "Ромы" я бы хотел, чтобы Антонио Конте возглавил клуб. Но не нужно спрашивать меня о его возможном назначении, так как я последний в очереди из тех, кто об этом информирован", - приводит слова Раньери Football Italia.

Напомним, что Раньери пришел в "Рому" в марте этого года. Он сменил Эусебио Ди Франческо о подписал с клубом соглашение до конца сезона.

Последним местом работы Конте был "Челси", который он покинул летом 2018 года.

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