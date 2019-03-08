Раньери рассказал, над чем нужно работать в "Роме"

Новый главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, что команде нужно работать над психологией.

Напомним, сегодня, 8 марта стало известно, что Раньери стал новым главным тренером римского клуба.

"Болельщики команды хотят, чтобы игроки чувствовали, что значимость клубной футболки. Я попрошу отдавать их все. Главный аспект - психологический, так как после вылета их ЛЧ, они чувствуют пустоту.

Я прошу фанатов поддержать команду, это очень важно в сложные времена", - сказал Раньери.

"Рома" располагается на 5 месте турнирной таблицы Серии А, имея в активе 44 балла.

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