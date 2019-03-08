Раньери рассказал, над чем нужно работать в "Роме"
Новый главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, что команде нужно работать над психологией.
Напомним, сегодня, 8 марта стало известно, что Раньери стал новым главным тренером римского клуба.
"Болельщики команды хотят, чтобы игроки чувствовали, что значимость клубной футболки. Я попрошу отдавать их все. Главный аспект - психологический, так как после вылета их ЛЧ, они чувствуют пустоту.
Я прошу фанатов поддержать команду, это очень важно в сложные времена", - сказал Раньери.
"Рома" располагается на 5 месте турнирной таблицы Серии А, имея в активе 44 балла.
А еще: "Рома" объявила имя нового главного тренера команды| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10