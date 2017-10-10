Раньери рассказал, в каком игроке нуждается сборная Италии

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери считает, что национальная сборная Италии нуждается в форварде "Ниццы" Марио Балотелли.

"Я думаю, что Вентура следит за Балотелли. Он демонстрирует свою значимость. Надеюсь, Марио сможет вернуться в сборную, потому что он отличный игрок, и Италия нуждается в нём" - цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.

Ранее главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура допустил вызов Балотелли в национальную команду, однако после того, как "Скуадра Адзурра" решит задачу по выходу в финальную часть ЧМ-2018.

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