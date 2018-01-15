Раньери: "Самое главное, что мои игроки провели хороший матч"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери похвалил игру своей команды в матче чемпионата Франции против ПСЖ (0:1).

"Самое главное, что мои игроки провели хороший матч. Против ПСЖ мы всегда можем проиграть, но я думаю, что мы отлично провели матч. Хочу поздравить своих игроков. Мы даже забили гол, но у нас нет видеоповторов, как в Италии и Англии. Это футбол. Мы забудем эту игру и подумаем о следующей.

Начало матча получилось скомканным. Я сказал в перерыве: "Играйте в футбол! Если мы проиграем, мы проиграем, это не проблема, но надо играть". А во втором тайме мы выглядели лучше. Может быть, сегодня мы заслужили нечто большее. Но мы будем бороться на протяжении целого сезона. Я хочу выйти в Лигу Европы в следующем году. Надеюсь, что у "Нанта" это получится!" - сказал наставник. | http://soccernews.ru