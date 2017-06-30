Раньери: "Смешно говорить о предательстве Доннаруммы"

Итальянский специалист Клаудио Раньери защищает вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, который отказался продлевать контракт с "россонери".

"Отказ Доннаруммы от нового контракта не связан с деньгами. Поэтому тут смешно говорить о предательстве. Если он все-таки продлит контракт, это будет означать, что он поверил в проект "Милана". Дело не в деньгах, так как предложение "Милана" очень велико. Джиджи думает о своей карьере. С "Реалом" он может выиграть две-три Лиги чемпионов в ближайшие годы. Но если он останется, то докажет свою огромную любовь к "Милану", - цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 18-летний Доннарумма продлит контракт с "Миланом", но через год перейдет в "Реал".

Доннарумма продлит контракт с "Миланом", но при одном условии. | http://soccernews.ru