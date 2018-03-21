Раньери согласился возглавить "Лион"

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Раньери согласился возглавить "Лион"Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери согласен покинуть клуб в конце сезона.

Источник отмечает, что специалист заинтересован в работе с "Лионом", который рассматривает кандидатуру итальянца.

В "Нанте" Раньери оставаться не собирается, так как имеет разногласия с президентом клуба Вальдемаром Кита.

Читайте: Раньери: "Если позовут в сборную Италии, я бы попросился отпустить меня из "Нанта" | soccernews.ru

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