Раньери согласился возглавить "Лион"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери согласен покинуть клуб в конце сезона.

Источник отмечает, что специалист заинтересован в работе с "Лионом", который рассматривает кандидатуру итальянца.

В "Нанте" Раньери оставаться не собирается, так как имеет разногласия с президентом клуба Вальдемаром Кита.

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