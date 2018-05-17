Раньери уходит с поста тренера "Нанта"

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Раньери уходит с поста тренера "Нанта"

Клаудио Раньери покинет "Нант" по окончании сезона.

"Я хочу поблагодарить президента, потому что он позволил мне приехать в "Нант", чтобы вернуться во Францию. Я хочу поблагодарить фанатов, которые были с нами и сильно поддерживали нас. Я хочу поблагодарить своих футболистов, потому что первая часть чемпионата была отличной, хотя вторая часть была труднее, но они отдали все силы. Надеюсь, что "Нант" продолжит прогрессировать" - приводит слова Раньери сайт клуба.

Отметим, что за один тур до конца чемпионата "Ницца" занимает 10-ю позицию.

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