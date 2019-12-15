Раньери установил рекорд Серии А

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери стал первым наставником в истории, который выиграл четыре разных дерби в Италии.

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на выезде обыграла "Дженоа" со счетом 1:0. Ранее команды Раньери побеждали в дерби Милана ("Интер"), Турина ("Ювентус") и Рима ("Рома"). Стоит отметить, что Раньери является единственным тренером, который не проигрывал в дерби.

В данный момент "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре генуэзский клуб на своем поле сыграет с "Ювентусом". Матч состоится 18 декабря.