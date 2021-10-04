Раньери возглавил "Уотфорд"
Фото: сайт "Уотфорда"/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Уотфорда" назначен Клаудио Раньери, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Специалист подписал с "Уотфордом" контракт до лета 2023 года. Раньери на посту наставника "шершней" сменил уволенного Хиско. После семи туров клуб занимает 15-е место в Премьер-лиге.
69-летний Раньери ранее тренировал "Вигор Ламеция", "Путеолану", "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Валенсию", "Атлетико", "Челси", вновь "Валенсию", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер", "Монако", сборную Греции, "Лестер", "Нант", "Фулхэм", вновь "Рому" и "Сампдорию". Чемпион Англии сезона-2015/2016.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18