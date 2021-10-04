Раньери возглавил "Уотфорд"

Фото: сайт "Уотфорда"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Уотфорда" назначен Клаудио Раньери, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Специалист подписал с "Уотфордом" контракт до лета 2023 года. Раньери на посту наставника "шершней" сменил уволенного Хиско. После семи туров клуб занимает 15-е место в Премьер-лиге.

69-летний Раньери ранее тренировал "Вигор Ламеция", "Путеолану", "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Валенсию", "Атлетико", "Челси", вновь "Валенсию", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер", "Монако", сборную Греции, "Лестер", "Нант", "Фулхэм", вновь "Рому" и "Сампдорию". Чемпион Англии сезона-2015/2016.

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