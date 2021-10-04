Раньери возглавит клуб АПЛ

Фото: твиттер Фабрицио Романо/Автор неизвестен

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери возглавит "Уотфорд", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, Раньери договорился с английским клубом о подписании контракта на два года. На посту наставника "Уотфорда" он сменит испанца Хиско. В настоящее время клуб после семи туров занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

69-летний Раньери ранее тренировал в Англии "Челси" и "Лестер" и приводил последних к чемпионскому титулу.

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