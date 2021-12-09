Раньери высказался о важности вакцинации в футболе
Фото: инстаграм "Уотфорда"/Автор неизвестен
Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери поделился мнением о ситуации с коронавирусом в стане "Тоттенхэма".
"Я думаю, важно, чтобы все игроки были привиты, потому что мы играем каждые три дня и встречаемся со многими игроками. Вакцина – это важно, потому что если кто-то заразится, у привитого это пройдет легко, а для непривитого это большой риск.
Я понимаю Конте и надеюсь, что в "Уотфорде" все будет оставаться в норме.
Конечно, я должен уважать всех, но они должны понимать, что мы проводим время вместе, и если кто-то заболеет, он может заразить остальных, поэтому важно, чтобы все были вакцинированы", – сказал итальянский специалист.
Также не пропустите: "Манчестер Сити" может продлить контракт с Канселу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче"
-
Раньери высказался о важности вакцинации в футболе
-
"Манчестер Сити" может продлить контракт с Канселу
-
Бензема сыграет в мадридском дерби
-
Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции
-
Дни Деста в "Барселона" сочтены
-
Марсело может остаться в Европе после ухода из "Реала"
-
Источник: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны"
-
Лангле прокомментировал свое поведение после поражения от "Баварии"
-
Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"
-
1
Мюллер рассказал о проблеме "Барселоны"
-
Азар не уйдет из "Реала"
-
Райола высказался о будущем Холанда
-
Рауль Рианчо прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"
-
Киммих не сыграет в 2021 году из-за последствий после коронавируса
-
В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по красной карточке Соболева
-
Хави дал важное обещание президенту "Барселоны"
-
Винисиус стал лидером Лиги чемпионов по важному статистическому показателю
-
"Валенсия" уже зимой может подписать хавбека "Ромы"
-
Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18