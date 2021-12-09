Раньери высказался о важности вакцинации в футболе

Фото: инстаграм "Уотфорда"/Автор неизвестен

Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери поделился мнением о ситуации с коронавирусом в стане "Тоттенхэма".

"Я думаю, важно, чтобы все игроки были привиты, потому что мы играем каждые три дня и встречаемся со многими игроками. Вакцина – это важно, потому что если кто-то заразится, у привитого это пройдет легко, а для непривитого это большой риск.

Я понимаю Конте и надеюсь, что в "Уотфорде" все будет оставаться в норме.

Конечно, я должен уважать всех, но они должны понимать, что мы проводим время вместе, и если кто-то заболеет, он может заразить остальных, поэтому важно, чтобы все были вакцинированы", – сказал итальянский специалист.

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