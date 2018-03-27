Раньери выступает за вызов Балотелли в сборную Италии

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери выступает за вызов нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в сборную Италии.

"Балотелли играет ключевую роль в своей команде. Теперь ему необходимо пройти тест со сборной Италии, чтобы увидеть, созрел ли он для регулярного вызова в национальную команду" - сказал Раньери.

Напомним, что 27-летний Балотелли не играл за сборную Италии с лета 2014 года.

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