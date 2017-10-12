Раньери: "Я сомневаюсь, что Конте хочет покинуть "Челси"



Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери не верит, что главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет покинуть лондонский клуб.

"Премьер-лига является лучшим чемпионатом в мире и я сомневаюсь, что Конте хочет вернуться в Италию. Возможно, он ожидал других приобретений от клуба летом, но владелец клуба Роман Абрамович уже несколько лет не тратит на усиление состава безумные суммы. "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" хорошо укрепились, поэтому "Челси" будет сложнее в этом сезоне, особенно играя на несколько фронтов с одними и теми же игроками", - цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть "Челси", так как недоволен работой клуба на трансферном рынке.

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