Раньери заговорил о возможном назначении в "Лион"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери в будущем может возглавить "Лион".

Об этом заявил сам специалист.

"Я знаю, что президент "Лиона" любит меня. Когда я был в "Монако", он уже тогда сказал мне об этом, но никто не может знать, что будет завтра. Я очень счастлив в "Нанте", и я хочу поблагодарить президента Оласа за то, что говорит обо мне приятные вещи. Переход в "Лион"? Никогда нельзя говорить "никогда", - сказал он.

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