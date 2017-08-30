Раньери заинтересован в подписании бывшего хавбека "Зенита"

Теги йоан моллонантзенит санкт-петербург

Раньери заинтересован в подписании бывшего хавбека "Зенита"Бывший полузащитник питерского "Зенита" Йоан Молло, с которым сегодня "сине-бело-голубые" разорвали контракт, может перебраться во французский "Нант".

Как информирует FootMercto, "канарейки" вышли на контакт с 28-летним хавбеком, предложив ему подписать контракт сроком на один год с возможностью продления его еще на 12 месяцев.

В нынешнем сезоне Молло в составе первой команды "Зенита" на поле не появлялся.

Напомним, Фурсенко высказался о трансферных планах "Зенита". | soccernews.ru

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