Раньери занял седьмое место в списке самых быстро увольняемых тренеров АПЛ
В четверг, 28 февраля, "Фулхэм" отправил в отставку главного тренера команды Клаудио Раньери.
Итальянский специалист пробыл у руля "дачников" всего 106 дней. Как сообщает Opta, только шесть наставников были уволены быстрее в эпоху АПЛ.
Возглавляет этот список неудачников бывший рулевой "Кристал Пэлас" Франк Де Бур, продержавшийся в тренерском кресле "орлов" 78 дней.
Не пропустите: Раньери прокомментировал свое увольнение из "Фулхэма". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14