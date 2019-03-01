Раньери занял седьмое место в списке самых быстро увольняемых тренеров АПЛ

В четверг, 28 февраля, "Фулхэм" отправил в отставку главного тренера команды Клаудио Раньери.

Итальянский специалист пробыл у руля "дачников" всего 106 дней. Как сообщает Opta, только шесть наставников были уволены быстрее в эпоху АПЛ.

Возглавляет этот список неудачников бывший рулевой "Кристал Пэлас" Франк Де Бур, продержавшийся в тренерском кресле "орлов" 78 дней.

Не пропустите: Раньери прокомментировал свое увольнение из "Фулхэма". | http://soccernews.ru