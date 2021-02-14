Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"

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Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"

Немецкий специалист Ральф Рангник рассказал, как Томас Тухель начинал тренерскую карьеру.

"Благодаря мне Тухель стал тренером. Он был моим футболистом в "Ульме", и он вынужден был завершить карьеру из-за проблем с коленом. Я помог ему стать тренером команды U15. Он даже не планировал становиться тренером, он работал в баре в Штутгарте", - приводит слова Рангника The Times.

Тухель известен по своей работе в дортмундской "Боруссии" и ПСЖ. На данный момент немец возглавляет "Челси".

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