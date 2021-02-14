Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
Немецкий специалист Ральф Рангник рассказал, как Томас Тухель начинал тренерскую карьеру.
"Благодаря мне Тухель стал тренером. Он был моим футболистом в "Ульме", и он вынужден был завершить карьеру из-за проблем с коленом. Я помог ему стать тренером команды U15. Он даже не планировал становиться тренером, он работал в баре в Штутгарте", - приводит слова Рангника The Times.
Тухель известен по своей работе в дортмундской "Боруссии" и ПСЖ. На данный момент немец возглавляет "Челси".
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Саутгемптон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18