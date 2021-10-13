Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"

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Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Руководитель отдела спорта и развития московский "Локомотива" Ральф Рангник готов покинуть московский клуб ради работы в "Ньюкасле", сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, Рангник может получить тренерскую должность в английском клубе, а работа в АПЛ всегда была мечтой немецкого специалиста.

Стоит отметить, что 63-летний Рангник начал работать в "Локомотиве" в июле 2021 года. По его инициативе клуб провел мощную работу на трансферном рынке, потратив более 30 миллионов евро, а также назначил нового тренера Маркуса Гисдоля.

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