Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Руководитель отдела спорта и развития московский "Локомотива" Ральф Рангник готов покинуть московский клуб ради работы в "Ньюкасле", сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, Рангник может получить тренерскую должность в английском клубе, а работа в АПЛ всегда была мечтой немецкого специалиста.
Стоит отметить, что 63-летний Рангник начал работать в "Локомотиве" в июле 2021 года. По его инициативе клуб провел мощную работу на трансферном рынке, потратив более 30 миллионов евро, а также назначил нового тренера Маркуса Гисдоля.
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