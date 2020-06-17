Рангник готов возглавить "Милан"

Экс-главный тренер "Шальке" и "РБ Лейпциг" Ральф Рангник в скором времени может возглавить "Милан", сообщает Tuttosport.

Специалист сменит Стефано Пиоли, который не устраивает руководство клуба.

О том, что клуб ведет переговоры с немецким специалистом, известно давно. Именно поэтому "Милан" покинул один из руководителей Звоними Бобан, так как был не согласен с такими кадровыми перестановками.

По данным источника, Рангник в итальянском клубе будет не только тренировать команду, но и возьмет на себя всю спортивную работу.

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