Рангник готов возглавить сборную Германии
Известный немецкий тренер Ральф Рангник не исключил, что возглавит сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.
Во вторник стало известно, что многолетний наставник "Бундестим" покинет свой пост после Евро-2020.
"Конечно, такая работа мне интересна. Вопрос только в своевременности предложения. Сейчас я свободен. Но если из Немецкого футбольного союза мне позвонят, когда я буду занят, то будет уже поздно", - приводит слова 62-летнего специалиста Goal.com.
Рангник известен по работе в "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". В прошлом году он едва не оказался в "Милане".
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз рассматривает кандидатуры Ханси Флика из "Баварии" и Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20