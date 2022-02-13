Рангник хочет видеть Тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен
Новый генеральный директор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд продвигает идею назначения наставника "Аякса" Эрика тен Хага на пост главного тренера "красных дьяволов", сообщает Goal со ссылкой на The Sun.
По информации источника, нидерландский специалист входит в шорт-лист "Юнайтед" вместе с тренером ПСЖ Маурисио Почеттино и наставником сборной Испании Луисом Энрике.
Отмечается, что нынешний временный тренер "МЮ" Ральф Рангник видит именно Эрика тен Хага своим преемником.
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