Рангник хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" трёх игроков "РБ Лейпциг"

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Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник собирается усилить команду за счёт футболистов "РБ Лейпциг".

В шорт-лист наставника "красных дьяволов" входят сразу три игрока немецкого клуба - это защитник Норди Мукиеле, хавбек Амаду Айдара и вингер Кристофер Нкунку.

Напомним, что Рангник работал в "РБ Лейпциг" с 2012 по 2019 год. Он был спортивным директором и периодически тренером команды.

Рыночная стоимость Мукиеле - 25 миллионов евро, Айдара - 24 миллиона, Нкунку - 47 миллионов.

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