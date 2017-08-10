Рангник: "Мне хотелось бы верить, что Кейта проведет еще один хороший сезон за "Лейпциг"
Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник поделился мнением о будущем хавбека команды Наби Кейта.
"Теоретически Кейта может покинуть команду перед началом следующего сезона. Мне хотелось бы верить, что он проведет еще один хороший сезон за "Лейпциг", поиграет в Лиге Чемпионов, а после этого к нему начнут проявлять интерес именитые клубы. Тогда нам действительно будет очень непросто его удержать" - приводит слова Рангника Bild.
Сообщается, что летом 2018 года клаусула Кейта будет составлять 55 миллионов евро.
Также стоит напомнить о том, что "РБ Лейпциг" этим летом не отпустил Кейта в "Ливерпуль" за 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25