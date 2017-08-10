Рангник: "Мне хотелось бы верить, что Кейта проведет еще один хороший сезон за "Лейпциг"

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Рангник: "Мне хотелось бы верить, что Кейта проведет еще один хороший сезон за "Лейпциг"

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник поделился мнением о будущем хавбека команды Наби Кейта.

"Теоретически Кейта может покинуть команду перед началом следующего сезона. Мне хотелось бы верить, что он проведет еще один хороший сезон за "Лейпциг", поиграет в Лиге Чемпионов, а после этого к нему начнут проявлять интерес именитые клубы. Тогда нам действительно будет очень непросто его удержать" - приводит слова Рангника Bild.

Сообщается, что летом 2018 года клаусула Кейта будет составлять 55 миллионов евро.

Также стоит напомнить о том, что "РБ Лейпциг" этим летом не отпустил Кейта в "Ливерпуль" за 75 миллионов евро.

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