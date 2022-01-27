Рангник может остаться на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник имеет шансы сохранить свой пост после завершения нынешнего сезона.

По информации The Sun, руководство "красных дьяволов" готово оставить немца на посту главного тренера в случае попадания в топ-4 АПЛ.

Напомним, что изначально планировался летний перевод Рангника в статус консультанта клуба.

Сейчас "МЮ" занимает четвёртое место в таблице Премьер-лиги, имея 38 очков после 22 туров.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия аренды Лингарда. | http://soccernews.ru