Рангник может отказаться возглавить "Милан"
Назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера "Милана" может не состояться, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, немецкий специалист может отказать "россонери" из-за проблем клуба с финансовым фэйр-плей.
61-летний наставник опасается, что ограничения могут помешать ему создать сильную команду.
Поэтому Рангник не спешит принимать предложение "Милана", предпочитая внимательнее изучить возможности клуба.
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|Болонья
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