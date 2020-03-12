Рангник может отказаться возглавить "Милан"

Назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера "Милана" может не состояться, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, немецкий специалист может отказать "россонери" из-за проблем клуба с финансовым фэйр-плей.

61-летний наставник опасается, что ограничения могут помешать ему создать сильную команду.

Поэтому Рангник не спешит принимать предложение "Милана", предпочитая внимательнее изучить возможности клуба.

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