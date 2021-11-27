Рангник может тренировать "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезоне

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Рангник может тренировать "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезонеФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Ральф Рангник, который в ближайшее время должен стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", может провести на этом посту больше, чем полгода, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время немец возглавит "МЮ" до конца текущего сезона, однако Рангник согласится тренировать английский клуб и дальше, если получит такое предложение.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист на два года станет консультантом "красных дьяволов" по завершении нынешнего сезона.

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