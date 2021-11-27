Рангник может тренировать "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезоне
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Ральф Рангник, который в ближайшее время должен стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", может провести на этом посту больше, чем полгода, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в ближайшее время немец возглавит "МЮ" до конца текущего сезона, однако Рангник согласится тренировать английский клуб и дальше, если получит такое предложение.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист на два года станет консультантом "красных дьяволов" по завершении нынешнего сезона.
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|2
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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