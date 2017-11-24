Рангник может возглавить "Эвертон"

Теги эвертон

Рангник может возглавить "Эвертон"Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник может стать наставником "Эвертона".

Английский клуб рассматривал кандидатуру Рангника еще в 2013 году, но тогда в команду пригласили Роберто Мартинеса.

Не исключено, что текущий сезон с "ирисками" доработает и.о. главного тренера Дэвид Ансуорт.

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