Рангник может возглавить "Эвертон"

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник может стать наставником "Эвертона".

Английский клуб рассматривал кандидатуру Рангника еще в 2013 году, но тогда в команду пригласили Роберто Мартинеса.

Не исключено, что текущий сезон с "ирисками" доработает и.о. главного тренера Дэвид Ансуорт.

Читайте: "Аталанта" уничтожила "Эвертон", "Лион" разгромил "Аполлон" | http://soccernews.ru