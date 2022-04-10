Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

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Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением об игровых проблемах своей команды после поражение от "Эвертона" (0:1) в матче 32-го тура АПЛ.

"Мы должны держаться вместе, стараться прибавлять, искать больше вариантов развития атак при владении мячом. Наша проблема не столько в том, что мы много пропускаем.

Да, если бы мы провели сегодня сухой матч, то набрали бы очко, но даже этого было бы недостаточно. В последних играх у нас проблемы с забитыми голами и опасными моментами.

Думаю, 4-5 недель назад мы были в этом плане лучше. Но сегодня мы просто сами не смогли создать достаточное количество моментов", – заявил немецкий специалист.

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