Рангник назвал причину не попадания Роналду в заявку на матч АПЛ с "Астон Виллой"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил свое решение о не включении португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой".
"Роналду по-прежнему испытывает проблемы со сгибателями бедра. Поэтому мы решили, что он должен пропустить вчерашнюю тренировку. Позднее я еще раз поговорил с Криштиану, и мы вместе решили, что ему не стоит играть до тех пор, пока его проблемы не разрешатся. Надеюсь, что он сможет сыграть в следующем матче", - приводит слова Рангника Sky Sports.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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