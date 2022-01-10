Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче с "Астон Виллой"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 3-го раунда Кубка Англии с "Астон Виллой".

"Роналду сказал, что в последние несколько дней у него возникла небольшая проблема. Поэтому мы решили не рисковать им в матче, который может продлиться 120 минут", – приводит слова Рангника пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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