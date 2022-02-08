Рангник назвал причину отсутствия Роналду в стартовом составе в матче с "Бернли"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, почему он принял решение не включать в стартовый состав португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Бернли".

"В этом матче придется много бегать и прессинговать. Поэтому я решил, что в стартовом составе должен выйти Кавани. Ему подходит такой стиль игры", - приводит слова Рангника Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 25 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду установил мировой рекорд в Instagram. | http://soccernews.ru