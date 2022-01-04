Рангник назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вулверхэмптоном"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (0:1).
"Мы не показали свой лучшей игры, как индивидуально, так и командно. В первом тайме мы с трудом могли отойти от своих ворот. Во второй половине мы контролировали игру после того, как перешли на схему с тремя защитниками. В течение 15 минут мы могли забить гол. А вот пропущенный нами гол оказался типичным для нас. Моутинью без особых проблем, ему никто не мешал. Мы разочарованы поражением. "Вулверхэмптон" - это лучшая команда, с которой мы играли. Мы не прессинговали, хотя пытались, но нам этого не удавалось. У нас еще много работы", - приводит слова Рангника ВВС.
"Манчестер Юнайтед", набрав в 19 матчах 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18