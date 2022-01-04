Рангник назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вулверхэмптоном"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (0:1).

"Мы не показали свой лучшей игры, как индивидуально, так и командно. В первом тайме мы с трудом могли отойти от своих ворот. Во второй половине мы контролировали игру после того, как перешли на схему с тремя защитниками. В течение 15 минут мы могли забить гол. А вот пропущенный нами гол оказался типичным для нас. Моутинью без особых проблем, ему никто не мешал. Мы разочарованы поражением. "Вулверхэмптон" - это лучшая команда, с которой мы играли. Мы не прессинговали, хотя пытались, но нам этого не удавалось. У нас еще много работы", - приводит слова Рангника ВВС.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 19 матчах 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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