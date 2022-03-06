Рангник назвал причину разгромного поражения "МЮ" в матче с "Ман Сити"
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:4).
"Мы хорошо играли в первом тайме и боролись. Но очень сложно играть, если пропускаешь гол в начале матча. Мы смогли сравнять счет благодаря прекрасному голу, но затем соперник забил после контратаки. Это был сложный матч против одного из самых сильных клубов в мире. Четвертый гол они забили только на последней минуте. Эта игра показала нам, что нужно делать, чтобы достичь уровня "Манчестер Сити".
Было понятно, что нам придется много бегать, чтобы победить. Но все решил третий гол в результате классного розыгрыша углового. Против такого невозможно защищаться", - приводит слова Рангника официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18