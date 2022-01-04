Рангник назвал причины, по которым Роналду был капитаном в матче с "Вулверхэмптоном"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, почему португальский форвард команды Криштиану Роналду вышел с капитанской повязкой в матче против "Вулверхэмптона" (0:1).

"Роналду — самый опытный игрок в целом. Если сложить периоды, которые он провёл в "Манчестер Юнайтед", то, можно сказать, что он дольше всех выступает за клуб.

Честно говоря, я выбирал капитана между Роналду и де Хеа. Но я хотел назначить капитаном полевого футболиста, поэтому и остановился на Криштиану", — сказал немецкий специалист.

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