Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник порассуждал о своих целях у руля команды.

"Я в курсе того, что происходит в АПЛ. Очевидно, что у футболистов "МЮ" достаточно опыта и таланта. Задача состоит в том, чтобы добавить команде баланса. В среднем за матч мы пропускаем почти два гола, это очень много. Для меня важно минимизировать фактор случайности и контролировать игру", - цитирует Рангника BBC.

"Юнайтед" объявил о назначении немецкого тренера 29 ноября. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона. После специалист перейдёт на другую должность и станет консультантом "красных дьяволов" до 2024 года.

Новая команда Рангника идёт на 7-м месте в таблице АПЛ, имея в своём активе 21 очко в 14 турах.

Не пропустите: Рангник хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" трёх игроков "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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