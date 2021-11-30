Рангник не сможет руководить "Манчестер Юнайтед" в матче с "Арсеналом"

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Рангник не сможет руководить "Манчестер Юнайтед" в матче с "Арсеналом"

Фото твиттер "Спорт-Экспресс"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник не получил разрешение на работу в Англии.

В связи с этим, как сообщает Daily Mail, немец не сможет руководить командой в ближайшей игре с лондонским "Арсеналом".

Скорее всего, на тренерском мостике "красных дьяволов" снова появится Майкл Каррик, при котором был обыгран "Вильярреал" (2:0) и добыта ничья с "Челси" (1:1).

"МЮ" примет "Арсенал" в четверг, 2 декабря, в рамках 14-го тура АПЛ, начало матча - в 23:15 по московскому времени.

Не пропустите: Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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