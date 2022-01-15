Рангник не стал отдавать Роналду капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет капитаном команды на постоянной основе.

Об отсутствии планов по смене капитана заявил главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник, у которого спросили, получит ли снова повязку 36-летний португалец.

"Магуайр будет капитаном, как и раньше. У меня нет оснований искать ему замену. Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле", - цитирует Рангника Goal.com.

Напомним, что Роналду был капитаном "МЮ" 3 января в проигранном матче с "Вулверхэмптоном" (0:1).

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