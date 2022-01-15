Рангник не стал отдавать Роналду капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедральф рангниккриштиану роналдухарри магуайр

Рангник не стал отдавать Роналду капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Локомотива"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет капитаном команды на постоянной основе.

Об отсутствии планов по смене капитана заявил главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник, у которого спросили, получит ли снова повязку 36-летний португалец.

"Магуайр будет капитаном, как и раньше. У меня нет оснований искать ему замену. Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле", - цитирует Рангника Goal.com.

Напомним, что Роналду был капитаном "МЮ" 3 января в проигранном матче с "Вулверхэмптоном" (0:1).

Не пропустите: Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики

СМИ узнали, сколько ЦСКА может заплатить за Мурики

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов