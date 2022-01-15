Рангник не стал отдавать Роналду капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер "Локомотива"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет капитаном команды на постоянной основе.
Об отсутствии планов по смене капитана заявил главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник, у которого спросили, получит ли снова повязку 36-летний португалец.
"Магуайр будет капитаном, как и раньше. У меня нет оснований искать ему замену. Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле", - цитирует Рангника Goal.com.
Напомним, что Роналду был капитаном "МЮ" 3 января в проигранном матче с "Вулверхэмптоном" (0:1).
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