Рангник не уверен в статусе Роналду в следующем сезоне

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сомневается, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет быть лидером команды в следующем сезоне, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, немецкий специалист посоветовал руководству клуба приобрести более молодого форварда.

Стоит отметить, что Рангник, скорее всего, не будет тренировать манкунианцев в следующем сезоне. Что касается Роналду, то он может покинуть команду, если "МЮ" не завоюет путевку в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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