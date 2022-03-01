Рангник не уверен в статусе Роналду в следующем сезоне

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуральф рангник

Рангник не уверен в статусе Роналду в следующем сезоне

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сомневается, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет быть лидером команды в следующем сезоне, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, немецкий специалист посоветовал руководству клуба приобрести более молодого форварда.

Стоит отметить, что Рангник, скорее всего, не будет тренировать манкунианцев в следующем сезоне. Что касается Роналду, то он может покинуть команду, если "МЮ" не завоюет путевку в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду мощно высказался о своей успешности. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов