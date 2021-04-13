Рангник не заключал контракт с "Локомотивом"

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Известный немецкий тренер Ральф Рангник пока не имеет никаких официальных договорённостей с "Локомотивом".

Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали контракт на оказание консультационных услуг, однако "СЭ" утверждает, что это не так.

По информации источника, визит 62-летнего специалиста в Москву носил ознакомительный характер и связан с намерениями "железнодорожников" расширить международное сотрудничество.

Рангник известен по работе в "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". В прошлом году он едва не оказался в "Милане".

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