Рангник не заключал контракт с "Локомотивом"
Фото Reuters
Известный немецкий тренер Ральф Рангник пока не имеет никаких официальных договорённостей с "Локомотивом".
Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали контракт на оказание консультационных услуг, однако "СЭ" утверждает, что это не так.
По информации источника, визит 62-летнего специалиста в Москву носил ознакомительный характер и связан с намерениями "железнодорожников" расширить международное сотрудничество.
Рангник известен по работе в "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". В прошлом году он едва не оказался в "Милане".
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