Рангник недоволен игрой "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник недоволен тем, как легко его команда пропустила два гола в матче с "Норвичем" (3:2) в АПЛ.

"Если вы посмотрите на два пропущенных гола, особенно на первый из них, то увидите, что мы владели мячом на фланге, но нам просто не хватило физической мощи. Когда случается физический контакт, нам нужно быть мощнее, агрессивнее, но у нас этого нет.

На мой взгляд, это было слишком легко, и мы, наверное, являемся единственной в лиге командой, которая пропускает такие голы.

Нам нужно обороняться умнее, не позволяя сопернику выходить втроем против двоих или вчетвером против двоих. Если честно, "Норвич" мог забить даже раньше, и поэтому я недоволен нашей игрой без мяча", - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

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