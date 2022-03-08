Рангник недоволен психологией игроков "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник имеет ряд претензий к футболистам своей команды.

Одной из них, по информации ESPN, является психологическая неустойчивость.

Наставника "красных дьяволов" не устраивает, что многие игроки не способны преодолевать трудности, что приводит к регулярной потере очков в АПЛ.

Рангник впечатлён характером и лидерскими качествами только двух своих подопечных - Люка Шоу и Скотта Мактоминея.

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