Рангник недоволен Роналду. Мнение португальца взаимно

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Рангник недоволен Роналду. Мнение португальца взаимно

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Между португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и главным тренером "красных дьяволов" Ральфом Рангником очень напряженные отношения, сообщает AS со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, 37-летний форвард недоволен работой немецкого специалиста. Он думает, что профессиональный уровень Рангника слишком низок для "Юнайтед".

Отмечается, что Роналду критикует немца.

Рангник в свою очередь недоволен низкой результативностью португальца. Тренер хочет, чтобы Роналду больше забивал.

В нынешнем сезоне Криштиану сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

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