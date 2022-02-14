Рангник недоволен Роналду. Мнение португальца взаимно
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Между португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и главным тренером "красных дьяволов" Ральфом Рангником очень напряженные отношения, сообщает AS со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, 37-летний форвард недоволен работой немецкого специалиста. Он думает, что профессиональный уровень Рангника слишком низок для "Юнайтед".
Отмечается, что Роналду критикует немца.
Рангник в свою очередь недоволен низкой результативностью португальца. Тренер хочет, чтобы Роналду больше забивал.
В нынешнем сезоне Криштиану сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал три результативные передачи.
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