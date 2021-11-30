Рангник обозначил первую трансферную цель для "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Айдара/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник обозначил первую цель для клуба на трансферном рынке.
Как сообщает Manchester Evening News, немец хочет видеть в составе "МЮ" хавбека "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.
По информации источника, скауты "красных дьяволов" просмотрят полузащитник в следующих играх немецкого клуба с "Унионом" в Бундеслиге и против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Манкунианцы могут подписать Айдара уже этой зимой.
Отмечается, что сумма отступных, которая прописана в соглашении малийца с "быками" равняется 40 миллионам евро.
В нынешней кампании Айдара сыграл 12 матчей в чемпионате Германии, в которых отличился 2 голами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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