Рангник обозначил первую трансферную цель для "Манчестер Юнайтед"

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Рангник обозначил первую трансферную цель для "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Айдара/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник обозначил первую цель для клуба на трансферном рынке.

Как сообщает Manchester Evening News, немец хочет видеть в составе "МЮ" хавбека "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.

По информации источника, скауты "красных дьяволов" просмотрят полузащитник в следующих играх немецкого клуба с "Унионом" в Бундеслиге и против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Манкунианцы могут подписать Айдара уже этой зимой. 

Отмечается, что сумма отступных, которая прописана в соглашении малийца с "быками" равняется 40 миллионам евро.

В нынешней кампании Айдара сыграл 12 матчей в чемпионате Германии, в которых отличился 2 голами.

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